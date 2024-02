Rinnovo JoJo Jovic, decisione entro aprile: cosa filtra sull’ex Fiorentina. Ultime

13:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Rinnovo “JoJo” Jovic, decisione delle parti entro fine aprile: c’è ottimismo per il prolungamento dell’accordo con l’ex Fiorentina

Come riferito da Tuttosport, i prossimi mesi del calciomercato Diavolo Rossonero saranno decisivi anche per dirimere la questione legata al rinnovo di Luka “JoJo” Jovic, attaccante serbo in scadenza di contratto al termine della stagione.

Tra le parti c’è grande ottimismo che il rapporto possa continuare: Furlani può sia decidere di attivare la clausola di rinnovo fino al 2025 presente nell’attuale accordo col classe ’97 (clausola che prevedrebbe anche un aumento dell’ingaggio da 2.5 a circa 4) sia proporre un biennale alle stesse cifre attuali. Entro aprile la decisione definitiva.

