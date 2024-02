Rinnovo JoJo Jovic, da Rennes arriva il segnale atteso: c’è il via libera, cosa gli ha assicurato AD Furlani

Rinnovo Jovic, da Rennes le giuste risposte dopo l’espulsione contro il Monza: c’è il via libera al prolungamento

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’ingenuità contro il Monza che gli è costata l’espulsione e due giornate di squalifica, Luka Jovic ha dato una risposta decisamente convincente ieri pomeriggio in Europa League contro il Rennes siglando la rete del momentaneo 1-1 e giocando molto bene con e per la squadra.

I rossoneri hanno ottenuto dal serbo le risposte che si attendevano: il rinnovo, tema caldissimo del calciomercato Milan, è sempre più vicino. Furlani ha dato il via libera: ci sarà da trovare la quadra economica ma le sensazioni su un futuro ancora insieme sono assolutamente positive.

