Rinnovo Giroud, ipotesi a sorpresa per l’attaccante: sta pensando di accettare quella destinazione

Rinnovo Giroud, ipotesi a sorpresa per l’attaccante francese: spunta l’Arabia Saudita oltre al campionato americano

Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione di Olivier Giroud resta in bilico nel calciomercato Milan.

Oltre all’offerta di prolungamento dei rossoneri fino al 2025 e agli approcci del campionato americano nelle ultime ore sono spuntati forti interessi dall’Arabia Saudita che starebbero facendo tentennare la punta. Decisione definitiva in primavera.

