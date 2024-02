Rinnovo Giroud, il francese tentenna: ha comunicato questo a Furlani. Cosa filtra sul futuro

Rinnovo Giroud, il francese tentenna: ha comunicato a Furlani di voler decidere solo a fine stagione. Milan in attesa

Olivier Giroud resta imprescindibile per questo Milan. Il centravanti francese, col contratto in scadenza al termine della stagione, ha già segnato 12 gol in tutte le competizioni e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Come riferito da Tuttosport però, il futuro resta un rebus. Il club rossonero vorrebbe tenerlo e gli ha già sottoposto il rinnovo fino al 2025 ma l’ex Chelsea è stato chiaro con Furlani: pur stando benissimo a Milano prenderà una decisione definitiva solo a fine stagione dopo aver vagliato tutte le opportunità.

