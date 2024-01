Rinnovo Giroud, Furlani in pressing. Ma il francese deve accettare questa condizione

Rinnovo Giroud, Furlani in pressing sull’attaccante per il prolungamento: ma l’ex Arsenal deve accettare questa condizione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non ha nessuna intenzione di lasciare andare Olivier Giroud, attaccante francese in scadenza a giugno.

Furlani da settimane è in pressing per il rinnovo fino al 2025 ma l’ex Chelsea, che deciderà entro 2 mesi, deve accettare la condizione di alternativa e un ingaggio più basso rispetto agli attuali 3.5 milioni. Sullo sfondo resta la suggestione MLS.

