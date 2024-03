Rinnovo Giovannino Vlahovic, l’attaccante vuole lo stesso ingaggio di El Toro di Bahia Blanca Lautaro, ecco l’approfondimento: la reazione della Juve

23 Mar 2024, 11:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il rinnovo di Vlahovic tiene banco negli uffici della Juventus, l’attaccante serbo vuole infatti lo stesso ingaggio di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Situazione di stallo per il rinnovo di Vlahovic con la Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, le 2 parti stanno infatti faticando a trovare l’intesa economico per il prolungamento di #contratto fino al 2028. I […]

L’articolo Rinnovo Vlahovic, l’attaccante vuole lo stesso ingaggio di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, : la reazione della Juve proviene da Internazionale News 24.