Rinnovo “Giovannino” Vlahovic #Juve: nuovi contatti, agente a Torino! La posizione del #TopClub

11:00, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rinnovo Giovannino Vlahovic Juve: nuovi contatti, agente a Torino! La posizione del club sul futuro del bomber serbo

La Juventus lavora al prolungamento del contratto di Dusan Giovannino Vlahovic. Altri due anni con eventuale clausola rescissoria per “spalmare” le cifre attuali ed alleggerirne il peso a bilancio: c’è la disponibilità del giocatore.

Come riferito da Tuttosport, negli ultimi giorni ci sono stati contatti con il suo agente Darko Ristic, a Torino da Dusan, e da entrambe le parti trapela ufficiosamente ottimismo. Gli incontri decisivi sono previsti a fine campionato.

