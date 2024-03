Rinnovo “Giovannino” Vlahovic #Juve, ecco cosa manca per l’accordo. #ULTIMISSIME #NEWS

13:03, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rinnovo Giovannino Vlahovic Juve, ecco cosa manca per l’accordo. Le ULTIME novità sul futuro del bomber serbo

La dirigenza della Juve è al lavoro anche sul fronte rinnovo Giovannino Vlahovic. Ristic, agente del serbo, è stato a Torino nelle ultime settimane, dando l’apertura ad un prolungamento fino al 2028 con eventuale “spalmatura” dell’ingaggio.

Tuttavia, un quadriennale da 8 milioni annui non viene ritenuto sufficiente dal giocatore e dal suo entourage. Manca ancora l’intesa sulla cifra e sul possibile inserimento di una clausola rescissoria. La volontà di entrambe le parti, però, è quella di arrivare all’accordo e proseguire ancora insieme a lungo. A riportarlo è Tuttosport.

