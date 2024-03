Rinnovo El Toro Lautaro Martinez, Impallomeni sicuro, la dichiarazione: «Trattativa difficile ma alla fine firmerà per questo motivo» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

Rinnovo Lautaro Martinez, Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato così del futuro dell’argentino

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del rinnovo di Lautaro Martinez, tema caldo del calciomercato Internazionale FC:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Lautaro sta bene a Milano, ma deve ancora firmare. Il penultimo contratto della carriera è al picco e vorrà trarre il massimo da questo. Credo che alla fine si farà, anche perché l’Internazionale FC ha come missione conquistare l’Europa e il Mondiale per Club. C’è un fermento diverso, un gruppo solido e nessuna voglia di smantellare, anzi. Credo che sia una partita difficile per l’Internazionale FC. Temo la ‘cholata’, con il gol che riapre i conti e che può far soffrire i nerazzurri. Per Simeone è la partita dell’anno vista la stagione come si è messa».

Pubblicità

L’articolo Rinnovo Lautaro Martinez, Impallomeni certo: «Trattativa difficile ma alla fine firmerà per questo motivo» ha come fonte da Internazionale FC News 24.