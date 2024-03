Rinnovo El Toro di Bahia Blanca Lautaro, parti vicine all’#intesa? il Dirigente/Capitano Zanetti fa il punto sulla trattativa con l’Internazionale F.C.

5 Mar 2024, 22:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , parti vicine all’intesa? il Dirigente/Capitano Zanetti fa il punto sulla trattativa tra l’Internazionale e l’entourage del capitano nerazzurro

Il rinnovo di #contratto di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez è uno dei temi più caldi del calciomercato Internazionale. Come comunicato da tempo sia dalla società che dal calciatore, i dialoghi sono in corso per trovare un intesa. Il vicepresidente dei leoni nerazzurri, Javier il Dirigente/Capitano Zanetti, ha fatto il punto sullo stato della trattativa.

SUL RINNOVO DI LAUTARO – «Sono molto fiducioso, stiamo lavorando assieme al suo agente per concludere il suo rinnovo. Anche lui ha detto che bisogna stare tranquilli perché la sua intenzione è di rinnovare, speriamo sia così».

L’Internazionale F.C.VISTA COMPLETA A ZANETTI.

