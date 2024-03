Rinnovo El Toro di Bahia Blanca Lautaro Martinez, il Toro adesso ha un #Grande ##Progetto Tecnico

31 Mar 2024, 13:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez punta il rinnovo di #contratto e un finale di stagione da top player Calciomercato.com ha fatto il punto sul rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez con l‘Internazionale. « Il modo migliore per avvicinare l’Internazionale all’obiettivo dichiarato di inizio stagione e per entrare nel vivo di una trattativa per il prolungamento del #contratto in scadenza nel 2026 […]

L’articolo Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, il Toro adesso ha un #grande obiettivo proviene da Internazionale News 24.