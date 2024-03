Rinnovo El Toro di Bahia Blanca Lautaro, manca ancora una cosa, ecco l’approfondimento: le prossime settimane saranno importanti

27 Mar 2024, 14:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , manca ancora una cosa: le prossime settimane saranno importanti per definire il futuro del capitano dell’Internazionale Il rinnovo di #contratto di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez resta un tema di assoluta importanza per il calciomercato Internazionale. Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, dopo l’ultimo bilancio e la capitalizzazione di Zhang, il piano societario non cambia: […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , manca ancora una cosa: le prossime settimane saranno importanti proviene da Internazionale News 24.