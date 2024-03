Rinnovo El Toro di Bahia Blanca Lautaro, #intesa trovato, ecco l’approfondimento: manca solamente un #particolario

30 Mar 2024, 09:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, con l’Internazionale sembra ormai essere cosa fatta: l’intesa è stato trovato, manca solamente un dettaglio È ancora in sospeso il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, con l’Internazionale. Le 2 parti hanno ormai trovato l’intesa per il prolungamento di #contratto: ingaggio da 9 milioni di euro fino al 2029. Come riportato dalla Gazzetta dello […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Rinnovo Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, , intesa trovato: manca solamente un dettaglio proviene da Internazionale News 24.