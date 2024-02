Rinnovo El Toro di Bahia Blanca Lautaro, c’è la data dell’incontro decisivo: cosa traspare

29 Feb 2024, 11:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, è un tema caldo per la dirigenza dell’Internazionale e la Gazzetta dello Sport svela la data dell’incontro decisivo

Marzo sarà un mese decisivo per il rinnovo di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, con l’Internazionale. Secondo la Gazzetta dello Sport, in occasione della sfida di ritorno di Champions contro l’Atletico, la dirigenza nerazzurra incontrerà a Madrid il procuratore dell’argentino per definire gli ultim”tutti gli #approfondimenti del prolungamento di #contratto.

Il quotidiano rivela che si troverà un punto d’incontro tra domanda e offerta sull’ingaggio, complici alcuni bonus legati a risultati e quindi maggiori ricavi per il club.

