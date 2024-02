Rinnovo Chicco Chiesa, pre-accordo con la #Juve! La rivelazione sul futuro dell’attaccante

00:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rinnovo Chiesa, pre-accordo con la Juve! La rivelazione sul futuro dell’attaccante in scadenza nel 2025

Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuta in diretta su TvPlay. Le parole sul futuro di Chiesa alla Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

DELLA VALLE – «Chiesa influenzato dalla situazione contratto? Non credo. Se non rinnova sceglie lui di non farlo, inoltre lui ha “promesso” che non andrà via a zero. La Juve si dice tranquilla perché una sorta di pre-accordo con il suo agente Ramadani. Il problema di Chiesa, secondo me, è che gli infortuni lo hanno condizionato mentalmente. È come se fosse bloccato mentalmente e ciò non gli dà la possibilità di essere continuo».

Pubblicità

The post Rinnovo Chiesa, pre-accordo con la Juve! La rivelazione sul futuro dell’attaccante appeared first on Juventus News 24.