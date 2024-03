Rinnovo Chicco Chiesa-#Juve, assist per A.D. Giuntoli! NOVITÀ sul futuro dell’attaccante

10:17, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rinnovo Chiesa-Juve, assist per Giuntoli! NOVITÀ sul futuro dell’attaccante dopo la qualificazione al Mondiale per Club

Il Mondiale per Club garantirà alla Juve 50 milioni garantiti. Un importante assist sul #mercato anche sul fronte rinnovi.

Il nuovo torneo FIFA, come riferito da La Gazzetta dello Sport, rappresenta un assist per Giuntoli e per i suoi piani sull’attaccante: prolungare l’attuale contratto di Chiesa, in scadenza nel 2025, con un “accordo ponte” di un solo anno, fino al 2026. Un rinnovo “alla Rabiot“, come fatto per questa stagione con il francese.

