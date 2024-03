Rinnovo Chicco Chiesa, con la #Juve una soluzione di convenienza? L’ultimo scenario

20:33, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rinnovo Chiesa, soluzione di convenienza in arrivo con la Juve? Ecco l’ultimo scenario per il futuro dell’attaccante

Come spiega Gazzetta.it, in assenza di segnali importanti, anche per la Juve sarebbe difficile distaccarsi da Federico Chiesa, più che altro perchè verrebbero a mancare compratori al prezzo desiderato dai bianconeri.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Per una reciproca convenienza, quindi, le due parti potrebbero arrivare a giurarsi fedeltà almeno fino al 2026, con un prolungamento ponte alle stesse condizioni di quelle attuali. Ma anche un cambio di allenatore in estate potrebbe cambiare completamente gli scenari.

Pubblicità

The post Rinnovo Chiesa, con la Juve una soluzione di convenienza? L’ultimo scenario appeared first on Juventus News 24.