Rinnovo Cavallo Pazzo Rabiot, si fa difficile per la Signora Juve: quella squadra è tornata a farsi sotto con decisione

Rinnovo Rabiot, si fa difficile per la Juve poter confermare il francese in bianconero: un club è tornato sotto con decisione

In casa Juve si attende di chiarire la situazione legata ad alcuni rinnovi di contratto, compreso quello di Adrien Rabiot che in estate andrà scadendo dopo il rinnovo annuale firmato negli scorsi mesi.

Pubblicità

Il francese e la madre attendono di capire le prossime mosse del club bianconero, così come quel Barcellona che è tornato a farsi sotto con decisione. Per questo, stavolta, le cose potrebbero complicarsi come riferito da La Stampa.

Pubblicità

The post Rinnovo Rabiot, si fa difficile per la Juve: quella squadra è tornata a farsi sotto con decisione appeared first on Juventus News 24.