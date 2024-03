Rinnovo Cavallo Pazzo Rabiot #Juve, dovrà scordarsi le cifre attuali! Cosa trapela ufficiosamente

11:32, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rinnovo Rabiot Juve, dovrà scordarsi le cifre attuali! Cosa trapela ufficiosamente sul futuro del Nazionale francese

Tiene banco anche il rinnovo di Rabiot in casa Juve. Come riportato da Repubblica, se ha ancora voglia di rimanere in bianconero, il francese dovrà scordarsi le cifre dell’attuale contratto da oltre 7 milioni di euro.

Le parti si siederanno al tavolo delle trattative dopo la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.

