Rinnovo Cavallo Pazzo Rabiot #Juve, ancora nessun in#contro! Cosa trapela ufficiosamente sul francese

12:01, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rinnovo Rabiot Juve, ancora nessun incontro! Cosa trapela ufficiosamente sul francese in scadenza di contratto a giugno

Adrien Rabiot rimane il punto di riferimento dell’attuale centrocampo della Juve, Mister Max Allegri attende il suo rientro fra Genoa e Lazio. Tuttavia, il suo futuro resta in bilico.

Come riportato da La Stampa, non ci sono stati ancora incontri per discutere il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Possibile appuntamento fissato con la mamma-agente Veronique dopo la qualificazione in Champions League.

