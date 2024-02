Rinnovo Cavallo Pazzo Rabiot, il Barcellona punta il francese a parametro zero

Dalla Spagna, arrivano alcune indiscrezioni sul futuro di Adrien Rabiot. Il Barcellona potrebbe contattare la mamma del francese

Come riferisce l’emittente televisiva Cat 3, il Barcellona potrebbe presto contattare la mamma di Adrien Rabiot per cercare di portare il francese in blaugrana a parametro zero.

La Juventus, però, non molla e prosegue nei contatti con la signora Veronique per cercare un accordo per il rinnovo di contratto. In ogni caso, la sensazione è che Rabiot scioglierà le riserve solo a fine stagione.

