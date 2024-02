Rinnovo Cavallo Pazzo Rabiot, apertura totale alla #Juve. Ma ci sono due ostacoli

09:17, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rinnovo Rabiot, apertura totale da parte del giocatore francese al prolungamento con la Juve. Ma restano due ostacoli

Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione sul prolungamento di Adrien Rabiot con la Juve, i cui dubbi verranno sciolti soltanto nei prossimi mesi, quando si saprà se i bianconeri parteciperanno o meno alla prossima edizione della Champions.

Apertura totale, al momento, da parte del giocatore francese, ma l’interesse di altri top club e le elevate richieste di ingaggio non lasciano tranquilli i tifosi juventini. A risolvere tutto in favore potrebbe essere quella fascia da capitano che, contro il Milan nella passata stagione, aveva indossato per la prima volta. Ormai, infatti, l’ex Psg è un vero e proprio simbolo.

