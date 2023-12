Rinnovo Capitan Calabria, contatti sottotraccia: cosa filtra sul futuro del terzino

Rinnovo Calabria, parti in contatto sottotraccia per il prolungamento dell’accordo ora in scadenza nel 2025: i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è in contatto da alcune settimane per il rinnovo di Davide Calabria, capitano rossonero attualmente in scadenza nel 2025.

La volontà delle parti è quella di pervenire presto ad un accordo, probabilmente con scadenza al 2027, per non dover affrontare la prossima stagione con un solo anno di contratto rimanente. La fumata bianca è attesa nei primi mesi del 2024.

