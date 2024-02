Rinnovo Allegri, Vecchia Signora Juventina convinta da quelle due mosse. Come Max ha ribaltato l’ambiente

Rinnovo Allegri, Juve convinta da quelle due mosse che il tecnico ha compiuto negli ultimi tempi: la rivelazione

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Juve è rimasta positivamente sorpresa da come Allegri ha messo in mostra le sue abilità nel ricompattare il gruppo e nell’instillare una mentalità vincente.

Alla Continassa sanno quanto l’Inter sia forte, ma nessuno ne è intimorito e anzi è tanta la voglia di provare a compiere un’impresa straordinaria per tentare la conquista di uno Scudetto che in estate nessuno pronosticava.

