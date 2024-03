Rinnovi #Juve, nove dubbi da risolvere verso il Mondiale per #TopClub: la circostanza giocatore per giocatore

10:00, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rinnovi Juve, ci sono nove giocatori in bilico verso il Mondiale per Club: la situazione analizzando giocatore per giocatore

Tuttosport spiega oggi come, ben nove giocatori nell’attuale rosa della Juve, siano a rischio per la partecipazione al Mondiale per Club del 2025. Nove giocatori in scadenza, che non potrebbero essere registrati visto che la competizione si allungherà fino a luglio, ben oltre il termine ultimo delle scadenze (30 giugno).

Si parte dall’intero reparto portieri, che potrebbe essere anche confermato in blocco non fosse per quell’ingaggio di 6 milioni percepito da Szczesny. Un taglio, in questo caso, sarà inevitabile. Si passa poi a gente come McKennie, Chiesa, “il Filosofo” Danilo, Iling Junior, Kean e De Sciglio. Il primo dovrebbe restare a meno di clamorose offerte, mentre gli ultimi tre, ad oggi, appaiono più sacrificabili che non, già durante l’estate 2024. Tanti dubbi anche su Chiesa e su “il Filosofo” Danilo: anche per loro, arrivassero offerte irrinunciabili, ci si siederebbe almeno a valutarle.

