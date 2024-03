21:33, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Rimedio stronca Mister Max Allegri: «Il calcio si evolve, lui non sta al passo e rimane al passato». La critica del giornalista

Il giornalista Alberto Rimedio alla Domenica Sportiva ha mosso una dura critica nei confronti di Mister Max Allegri analizzando l’operato dell’allenatore da quando è tornato alla Juve.

LA CRITICA – «Nessuno nega che Mister Max Allegri abbia vinto 6 campionati, ma il calcio si evolve. Se un allenatore non riesce ad evolversi e a stare allo stesso passo di un calcio che cambia, rimane al passato e non ha prospettiva per il futuro».

