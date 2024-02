Rigoristi AC Milan, Mister Stefano Pioli cambia le gerarchie dopo i due errori? ANNUNCIO in conferenza, cosa succede

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del Milan contro il Frosinone. Le parole sulla gerarchia dei rigoristi

Le parole di Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del Milan contro il Frosinone. L’allenatore rossonero è tornato sui due rigori sbagliati contro il Bologna, la gerarchia potrebbe cambiare, l’annuncio:

GERARCHIA DEI RIGORISTI E’ CAMBIATA? – «Io l’ho decisa e domani la comunicherò alla squadra».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI FROSINONE MILAN

