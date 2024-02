Rigori #Milan AC: Magic Mike Maignan in calo in questo aspetto, il dato sul portiere

16:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Contro l’Atalanta il Diavolo Rossonero ha subito l’undicesimo penalty contro. Tra questi rigori Maignan non ne ha parato nemmeno uno

Koopmeiners in Diavolo Rossonero Atalanta ha trasformato l’undicesimo dei rigori assegnati contro i rossoneri quest’anno. Oltre il dato preoccupante sul numero dei penalty concesso c’è un altro aspetto che salta all’occhio: Maignan non ne ha parato nessuno tra questi.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport è un inedito: dal 2017-18 (prima stagione da titolare al Lille) a oggi, non aveva mai sperimentato l’impotenza sui rigori. La sua annata migliore era stata l’ultima, quando aveva neutralizzato due rigori su quattro: la parata su Berardi a Reggio Emilia aveva salvato il Diavolo Rossonero da un ko alla quarta giornata, quella su Kvaratskhelia ai quarti di Champions, nel ritorno del Maradona, aveva praticamente consegnato il pass della semifinale ai suoi. Era il 18 aprile: da allora Maignan ha smarrito la magia.

