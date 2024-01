Rigore Vecchia Signora Juventina annullato: Gatti giù in area, poi interviene il Var. L’episodio

Rigore Juve annullato: Gatti giù in area, poi interviene il Var. L’episodio si trasforma in un calcio di punizione al limite

Rigore tolto alla Juve sul risultato di 1-1 nel corso del primo tempo. Gatti va giù in area di rigore e l’arbitro non ha dubbi, fischia il penalty per i bianconeri.

Interviene però il Var: il contatto con Sambia è giudicato fuori area, solo punizione per i bianconeri.

The post Rigore Juve annullato: Gatti giù in area, poi interviene il Var. L’episodio appeared first on Juventus News 24.