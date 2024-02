Rigore Oliviero Bomber Vero Giroud Holm, Borghi non ha dubbi: «Episodio codificato ma l’intensità del contatto non è alta»

01:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Stefano Borghi ha parlato a Dazn del rigore Giroud Holm dopo il pareggio del Diavolo Rossonero contro l’Atalanta. Le parole

Stefano Borghi a Dazn dopo Diavolo Rossonero Atalanta.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Stasera il Diavolo Rossonero avrebbe meritato la vittoria. Il tipo di partita in cui ha fatto è un’altra risposta affermativa sul fatto che le cose stiano andando. Rigore Giroud Holm? È un episodio codificato. Io vado sull’intensità del contatto, non è alta».

Pubblicità

The post Rigore Giroud Holm, Borghi non ha dubbi: «Episodio codificato ma l’intensità del contatto non è alta» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.