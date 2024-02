Rigore #Milan AC Atalanta BC, De Paola incredulo: «Decisione inspiegabile! Mai visto un post-gara del genere». Poi attacca gli arbitri

13:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Rigore Diavolo Rossonero-Atalanta, Paolo De Paola incredulo per la decisione presa dal VAR e da Orsato nella sfida di ieri sera a San Siro

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha analizzato in questi termini il rigore concesso ieri sera in Diavolo Rossonero-Atalanta:

PAROLE – «Io non ho mai visto un post-partita dove due allenatori si sono lamentati per un rigore. Io credo che sia follia sentir dire di rigore codificato per un rigore come quello di ieri che non esiste. La sceneggiata fatta da Holm è incredibile, si tocca la faccia quando non viene colpito sul volto. Richiamare l’attenzione dell’arbitro e chiedere un rigore per un contatto che non esiste è inaccettabile, altro che codificato. In Europa nei giorni scorsi ho visto un episodio con l’arbitro che non ha minimamente calcolato un calcio a un polpaccio, perché il difensore arriva prima sul pallone. Non sono codificati questi rigori, ieri nel postpartita tutti gli ex giocatori parlavano di un episodio che non può mai essere rigore e poi un ex arbitro che parla di rigore codificato. Stiamo girando intorno al problema, dando importanza agli arbitri che stanno complicando la principale innovazione di questi anni come il VAR».

