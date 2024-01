Rigore Jimenez Miranchuk in AC Milan Atalanta: Mister Stefano Pioli non ci sta, RETROSCENA sul suo gesto in panchina!

Durante il match tra Milan Atalanta ha fatto discutere il contatto tra Jimenez Miranchuk in area rossonero. Cosa ha fatto Pioli

Il rigore assegnato all’Atalanta per il contatto tra Miranchuk e Jimenez e poi decisivo per la vittoria dei bergamaschi contro il Milan ha fatto molto discutere.

Durante il match appena Di Bello ha indicato il dischetto eclatante il gesto di Pioli che ha mimato il gesto del tuffo nei confronti del quarto uomo. Le proteste dell’allenatore non sono servire per evitare l’assegnazione.

The post Rigore Jimenez Miranchuk in Milan Atalanta: Pioli non ci sta, RETROSCENA sul suo gesto in panchina! appeared first on Milan News 24.