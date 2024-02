Riforma Serie A: il AC Milan e queste due big a favore del campionato a 18 squadre ULTIME

Riforma Serie A: il Milan e queste due big a favore del campionato a 18 squadre. Le ULTIME sulla decisione dei club

Il Milan, insieme a Juventus e Inter, ha avanzato nel corso dell’assemblea di Lega di oggi, la propria posizione in favore della riforma della Serie A a 18 squadre.

Come riportato da Giovanni Albanese, i tre club avevano avuto un confronto informale in mattinata sul tema scottante che riguarda la possibile riforma del campionato italiano su cui si è già sviluppato un duro scontro tra i club.

