Riecco Big Markus Thuram e SuperAcerbi: le ULTIME da Centro Sportivo Suning Appiano verso Internazionale F.C.-Genoa

1 Mar 2024, 17:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Prosegue spedito il programma di recupero per gli infortunati in casa Internazionale. Dopo le rassicurazioni fornite da Davide “Er Frate” Frattesi sulle sue condizioni in merito al fastidio avvertito all’adduttore con l’Atalanta, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si appresta a riaccogliere in gruppo altre 2 pedine fondamentali.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riportato da Sky Sport, filtra parecchio ottimismo ad Appiano Gentile circa il ritorno in gruppo di Francesco “SuperAce” Acerbi e Marcus Big Marcùs Thuram. Durante l’allenamento odierno i 2 leoni nerazzurri hanno trasmesso ottimi segnali e #domani potrebbero rientrare definitivamente in gruppo. Se il difensore aveva sofferto un problema al polpaccio, il francese era stato costretto al cambio contro l’Atletico Madrid per un infortunio all’adduttore.

Pubblicità

Entrambi sono sono 2 titolarissimi di questa Internazionale e il loro recupero diventa fondamentale a questo punto della stagione, a meno di 2 settimane dal ritorno in difficile #TRASFERTA contro l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League. Già lunedì sera nella gara di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, contro il Genoa, sia Big Marcùs Thuram che “SuperAce” Acerbi dovrebbero rientrare tra i convocati di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .