Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Il numero di licenze attive nel settore della canapa negli Stati Uniti continua a diminuire, con un calo significativo nei mercati consolidati, mentre i mercati emergenti cercano di compensare la flessione.

Tendenza in calo

Nel terzo trimestre del 2024, le licenze commerciali attive nel settore della canapa negli Stati Uniti sono scese a circa 38.600, segnando una riduzione dell’1% rispetto al trimestre precedente. Questo declino continua una tendenza iniziata dopo il picco di 44.300 licenze registrate alla fine del 2022. Inoltre, il numero di licenze approvate o in attesa è diminuito di quasi il 4%, suggerendo che questa flessione potrebbe continuare anche nel 2025.

Gli esperti del settore attribuiscono questo calore alla combinazione della crisi economica e delle modifiche normative in alcuni stati, che hanno portato alla riduzione di licenze concesse e mantenute. Ad esempio, l’Oklahoma, noto per il suo sistema di licenze illimitate per la canapa terapeutica, ha ridotto drasticamente il numero di licenze attive, passando da circa 14.000 nel 2022 a 6.078 a ottobre 2024.

La California e altri mercati consolidati

Anche la California, il più grande mercato di canapa al mondo, ha visto un calo continuo delle licenze. Dopo aver raggiunto il picco di circa 13.000 licenze attive nel giugno 2022, lo stato ha registrato un calo del 4% nel terzo trimestre del 2024, chiudendo con circa 8.800 licenze. Nonostante questo calore, la California rimane al primo posto negli Stati Uniti per numero di licenze attive.

Altri stati consolidati come il Colorado e il Nevada stanno seguendo una tendenza simile, con una riduzione costante delle licenze attive. Tuttavia, i mercati per uso adulto in Oregon e Washington sono rimasti piuttosto stabili.

La crescita nei mercati emergenti

I mercati emergenti, invece, stanno cercando di compensare queste perdite. Secondo l’analisi di Cannabiz Media, nel terzo trimestre del 2024 sono state rilasciate 2.211 nuove licenze, con un incremento del 9% rispetto al secondo trimestre. Gli stati come New York e Ohio hanno registrato un aumento del significato, grazie alla rapida emissione di licenze a New York e all’espansione dei permessi per l’uso adulto in Ohio.

Un altro esempio è il Michigan, che ha visto un incremento dell’8% delle licenze nel terzo trimestre, con oltre 330 nuove licenze aggiunte. Questi sviluppi potrebbero suggerire una ripresa parziale nelle aree che stanno ancora cercando di consolidare la loro presenza nel mercato della canapa.

Considerazioni future

Nonostante la flessione generale, l’espansione dei mercati emergenti potrebbe bilanciare le perdite registrate in altri stati. La velocità con cui vengono rilasciate le licenze, soprattutto in stati come New York e Ohio, è cruciale per determinare come si evolverà il settore nei prossimi mesi.

Commento personale: Il calore delle licenze nel settore della canapa è indicativo di un periodo di adattamento e ristrutturazione, in cui la domanda e l’offerta si stanno stabilizzando. Sebbene i mercati consolidati mostrino segnali di rallentamento, la crescita nei mercati emergenti suggerisce che il settore potrebbe essere pronto a rinnovarsi. La situazione potrebbe evolversi favorevolmente per gli stati che riescono a gestire in modo efficace l’espansione e la regolamentazione del mercato.