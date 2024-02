Ricorso Signora Juve al TAR VS i rilievi della Consob: operazioni incrociate e manovra stipendi, TUTTI i dettagli

Ricorso Juve al TAR contro i rilievi della Consob: operazioni incrociate e manovra stipendi, TUTTI i dettagli e la comunicazione del club

La Juventus ha presentato un ricorso al TAR del Lazio, come già accaduto nel 2022 per altra delibera, contro la delibera 22858/2023 della Consob. La decisione emerge dal comunicato sui conti del primo semestre della stagione 2023/24, come riportato da Calcio e Finanza.

Il ricorso nasce dai rilievi sollevati a fine ottobre 2023, quando la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha «rilevato alcune criticità con riferimento alla contabilizzazione operata da Juventus di talune operazioni e fatti di gestione relativi (a) al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 30 giugno 2022 e (b) al bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022, e ha dato formalmente avvio al procedimento volto all’adozione delle misure di cui all’art. 154-ter, comma 7, TUF (il Procedimento 154-ter 2023)».

