Ribaltone negli USA: La VicePresidente Kamala Harris abbandona la linea di legalizzazione ed abbraccia la posizione di sola depenalizzazione suggerita dal Presidente Biden?

La vicepresidente Kamala Harris sostiene ancora la legalizzazione? Secondo un breve passaggio sepolto in un nuovo rapporto Bloomberg sugli sforzi per nominare un nuovo alto funzionario della politica sulle sostanze della Casa Bianca, la risposta sembra essere no.

Harris, che ha sponsorizzato un disegno di legge completo del Senato per porre fine al divieto federale sulla cannabis nel 2019, ha ora adottato la stessa posizione del presidente Joe Biden, che si oppone alla legalizzazione, secondo quanto riportato lunedì dall’outlet.

Ci sono stati segnali, poiché Harris ha ritirato le sue richieste di ampie riforme negli ultimi mesi, optando invece di spingere per la depenalizzazione della cannabis e l’exopungement in linea con l’agenda del Presidente. Ha trascorso molto tempo durante la sua campagna presidenziale sostenendo la causa della legalizzazione federale della marijuana , ma quella specifica narrativa è stata in gran parte abbandonata da quando si è unita al biglietto presidenziale di Biden ad agosto.

La depenalizzazione e l’expungement sono la politica favorita di Biden , che sostiene anche la legalizzazione della cannabis ad uso medico, riprogrammando modestamente l’impianto secondo la legge federale e lasciando che gli Stati stabiliscano le proprie politiche sulla questione.

Bloomberg ha riferito che il team di un aiutante di Harris ha detto che “le sue posizioni sono ora le stesse di Biden”, anche se la fonte ha chiesto di non essere nominata perché il vicepresidente non ha annunciato il cambiamento di politica.

Marijuana Moment ha contattato tre addetti alla stampa nell’ufficio del vicepresidente per chiarimenti, ma non hanno risposto al momento della pubblicazione.

La mancanza di specificità lascia spazio anche alla possibilità che lo staff si riferisse a Biden che cambiava posizione e abbracciava la legalizzazione come ha fatto Harris. Ma considerando che la retorica del vicepresidente sulla questione è cambiata – con lei che riafferma un impegno dell’amministrazione a semplicemente “depenalizzare la marijuana” ed expungement , piuttosto che legalizzare la pianta – sembra più probabile che sia Harris le cui opinioni siano cambiate.

A settembre, ad esempio, ha semplicemente affermato che ” depenalizzeremo l’uso di marijuana e cancelleremo automaticamente tutte le condanne per uso di marijuana e l’incarcerazione per l’uso”.

Harris ha già cambiato più volte idea sulla cannabis. Era fermamente contraria alla legalizzazione e ha attivamente condotto una campagna contro un’iniziativa di riforma della California sul ballottaggio del 2010 durante il suo periodo come procuratore generale dello stato, coautrice di un argomento di guida degli elettori ufficiale in cui si afferma che la misura “compromette seriamente la sicurezza delle nostre comunità, strade, e luoghi di lavoro. “

Nel 2014 Harris è stata interrogata sulla legalizzazione alla luce del suo avversario repubblicano per averla sostenuta dal procuratore generale, e lei ha riso in modo sprezzante della domanda.

Ma nel 2018 ha adottato una posizione pro-legalizzazione e ha firmato la legislazione sull’expungement, dicendo “dobbiamo iniziare a regolamentare la marijuana”.

Ciò che questo ultimo cambiamento riportato significhi praticamente per la riforma della marijuana nel 2021 non è chiaro.

Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer (D-NY), il presidente della commissione per le finanze del Senato Ron Wyden (D-OR) e il senatore Cory Booker (D-NJ) stanno procedendo con i piani per introdurre un disegno di legge di legalizzazione in questa sessione , e già si sono incontrati con i sostenitori e le parti interessate per ottenere input su ciò che tale legislazione dovrebbe includere .

Se erano disposti a spingere la questione nonostante la continua opposizione di Biden alla legalizzazione dell’uso degli adulti, è ovvio che manterranno la rotta se i rapporti sulla posizione del vicepresidente saranno veri. Detto questo, con il Senato diviso equamente tra Democratici e Repubblicani, la sua posizione sulla questione potrebbe venire alla ribalta nel caso in cui fosse necessaria come voto decisivo su un disegno di legge di legalizzazione in aula.

Per coincidenza, è probabile che parti del Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement (MORE) Act di Harris saranno incorporate nella loro proposta, poiché la versione della Camera è passata lo scorso anno ed i sostenitori ne favoriscono le forti disposizioni di equità sociale.

La notizia sull’apparente cambiamento di opinione di Harris sulla politica sulla cannabis è arrivata come parte di un rapporto di Bloomberg sulla ricerca della Casa Bianca di uno “zar della droga” per guidare l’Ufficio della politica nazionale di controllo della droga. L’ex Rep. Patrick Kennedy (D-RI), cofondatore del principale gruppo proibizionista della nazione, ha pubblicamente fatto pressioni sull’amministrazione per una nomina alla carica, con grande dispiacere dei sostenitori delle riforme.

Nel frattempo un candidato presumibilmente più consequenziale quando si tratta di politica federale sulle sostanze sta attraversando il processo di conferma ed ha detto la scorsa settimana che non pensa che le risorse del Dipartimento di Giustizia dovrebbero essere sprecate per perseguire individui che agiscono in conformità con le leggi statali sulla cannabis.

“Non mi sembra utile l’uso di risorse limitate che dobbiamo perseguire in stati che hanno legalizzato e stanno regolando l’uso della marijuana, a livello medico o in altro modo”, ha detto il giudice Merrick Garland alla commissione giudiziaria del Senato.

Separatamente l’amministrazione Biden sta istituendo una nuova politica di concessione di deroghe ad alcuni membri del personale della Casa Bianca che hanno usato cannabis. L’Office of Personnel Management ha anche distribuito una nota la scorsa settimana alle agenzie federali in cui si afferma che l’ammissione al passato uso di cannabis non dovrebbe escludere automaticamente le persone dall’impiego nel governo federale.

Seguiranno aggiornamenti.

