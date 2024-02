Retroscena Yildiz: ha reagito così alla panchina con l’Empoli. Il turco candida per una maglia contro l’Inter

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, Yildiz non avrebbe preso male la panchina con l’Empoli ed ha accettato la “tiratina d’orecchi” di Allegri, prendendola più come un incoraggiamento a dare il massimo.

Il gioiello turco si candida per una maglia da titolare in Inter–Juve.

