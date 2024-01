RETROSCENA Terracciano AC Milan: lo spogliatoio ha accolto così il nuovo acquisto

RETROSCENA Terracciano Milan: lo spogliatoio ha accolto così il nuovo acquisto arrivato dall’Hellas Verona

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, Filippo Terracciano ha raccontato anche un retroscena sullo spogliatoio.

DA VERONA A MILANO – «Cambia tanto, lo si respira da ogni cosa, da ogni persona con cui si è a contatto. È un club di cui non devo dire io la grandezza. Le emozioni i primi giorni sono state positive, sono stato accolto in modo incredibile da giocatori e staff. Quando vado in campo, poi, dimentico tutto, stacco, e penso a quanto devo fare. Il mio massimo, ossia dare il mio contributo alla squadra».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI TERRACCIANO AL MILAN

