Retroscena Super Barellino: scatti d’ira e troppi gialli? Ha iniziato un lavoro su se stesso

Retroscena Barella: scatti d’ira e troppi gialli? Ha iniziato un lavoro su se stesso. Ecco in cosa si sta impegnando il centrocampista

L’edizione odierna di Tuttosport svela un retroscena legato a Nicolò Barella e su un lavoro particolare svolto dal centrocampista dell’Inter. Il calciatore impulsivo arrivato dal Cagliari è ormai diventato un uomo maturo e lo si vede anche in campo. Il sardo ha fatto un lavoro su se stesso per limitare gli scatti d’ira durante le partite, che nella scorsa stagione gli erano costati tante ammonizioni e troppe energie sprecate per le proteste.

Si cominciano a vedere i primi risultati: dopo il giallo rimediato in Supercoppa (e per il quale era stato “rimproverato” da Inzaghi), il centrocampista ha ancora la fedina immacolata. Anche nella sfida d’andata con l’Atletico Madrid ha dimostrato di saper tenere a bada i nervi.

