Retroscena Super Barellino, approccio UFFICIALE del Manchester City: la sua risposta

Retroscena Barella, approccio UFFICIALE del Manchester City: la sua risposta arrivata la scorsa estate. Tutti i dettagli

Arriva un incredibile retroscena di calciomercato Inter legato a Nicolò Barella, il quale è in trattativa per il prolungamento di contratto. La sua voglia di restare in nerazzurro era già stata palesata in estate, dinnanzi all’interesse del Manchester City.

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, gli inglesi negli ultimi giorni di agosto avevano provato a chiedere informazioni sia ai nerazzurri che al calciatore stesso, per vedere se ci fosse un margine di trattativa. Risposta negativa e ferrea volontà di restare alla corte di Inzaghi.

L’articolo Retroscena Barella, approccio UFFICIALE del Manchester City: la sua risposta proviene da Inter News 24.