Retroscena Popovic AC Milan: la Vecchia Signora Juventina non è mai stata in corsa. Ecco la club in pole position per chiudere il colpo

Retroscena Popovic Milan: la Juve non è mai stata in corsa. Ecco la squadra in pole position per chiudere il colpo a zero. I dettagli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Matija Popovic è uno dei protagonisti di questa sessione invernale di calciomercato.

Gli agenti del serbo hanno provato in ogni modo a creare un contatti con la Juve dopo il naufragio della trattativa di con il Milan, ma i bianconeri hanno subito scartato l’ipotesi. Sull’attaccante c’è in pole position c’è il Frosinone che è pronto ad acquistarlo e portarlo in Italia fino a giugno in sinergia con il Napoli.

