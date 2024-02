Retroscena Pellegrino: l’affare per il prestito del difensore alla Salernitana ha rischiato clamorosamente di saltare per un motivo

Marco Pellegrino sta per lasciare il calciomercato Milan per trasferirsi in prestito alla Salernitana fino a giugno.

Tuttavia secondo Di Marzio la trattativa tra i rossoneri e i campani per il centrale non riusciva a sbloccarsi perché la federazione argentina aveva erroneamente inserito nel TMS (Transfer Matching Sistem) del suo campionato il 30 giugno come data di chiusura invece del 30 luglio. Ostacolo poi brillantemente superato.

The post Retroscena Pellegrino: l’affare con la Salernitana ha rischiato di saltare! La ricostruzione appeared first on Milan News 24.