Retroscena Mr Max Allegri, clamoroso CorSport: giocherà con l’Fc Internazionale per quel risultato

Retroscena Allegri, clamoroso CorSport: giocherà con l'Inter per quel risultato.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola riporta una rivelazione in vista di Inter–Juve in programma questa sera, per un match che profuma già di lotta Scudetto.

Ad Allegri, si dice, andrebbe bene anche un pareggio, che avrebbe un senso compiuto per i bianconeri per restare a un’incollatura dai rivali. E in volata poi, si sa, può anche succedere di tutto con le coppe di mezzo. Inzaghi, anche per questo, sa che può giocare solo per vincere, volando a +4 con una gara in meno.

