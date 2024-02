Retroscena Miretti Kean, il Monza ci ha provato: cosa è successo

Nella sessione invernale di mercato il Monza ha provato a prendere sia Miretti che Kean dalla Juve, ma non si è trovato un accordo

Come rivelato da Calciomercato.com, il Monza ha provato ad avere dalla Juve sia Moise Kean che Fabio Miretti. Ma ler l’attaccante i bianconeri avrebbero voluto il pagamento del prestito.

Mentre nel caso del centrocampista non sarebbe arrivato il benestare di Massimiliano Allegri. Due i due club non hanno trovato un accordo e alla fine i due giocatori sono rimasti a Torino.

