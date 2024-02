Retroscena Leao: a AC Milanello sono certi di una cosa. C’entra Maldini, cosa filtra sul portoghese

Retroscena Leao: a Milanello sono convinti che il portoghese abbia accusato l’addio di Maldini. Ibrahimovic la soluzione?

Come riportato da Tuttosport, tutto il Milan si aspetta una grande prestazione da Rafael Leao contro il Napoli domenica sera a San Siro.

Sul portoghese è emerso un importante retroscena: a Milanello in molti sono convinti che il ragazzo abbia accusato molto l’addio di Maldini col quale era solito confrontarsi su aspetti di campo. Sentirsi coccolato è il miglior modo per far rendere al massimo il portoghese. Il ritorno di Ibrahimovic potrebbe essere decisivo in questo senso.

