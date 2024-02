RETROSCENA De Ketelaere: Mister Stefano Pioli rientra a parlare dell’ex AC Milan, cosa ha detto in conferenza

RETROSCENA De Ketelaere: Pioli torna a parlare dell’ex Milan, cosa ha detto in conferenza il tecnico rossonero. Le parole

Stefano Pioli è ritornato a parlare in conferenza stampa di Charles De Ketelaere. Ecco il retroscena, le parole del tecnico rossonero sull’ex Milan e la sua stagione con la maglia dell’Atalanta:

PAROLE – «Per le sue caratteristiche e quello che serviva alla squadra era la posizione giusta. Ora sta facendo un gran campionato dopo un anno di esperienza in cui è cresciuto».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN NAPOLI

