Retroscena da El Floro Florenzi: “Ho parlato con Orsato sul rigore. Mi ha detto che…”

Al termine della gara pareggiata 1-1 contro l’Atalanta, in casa Milan AC, il Diavolo Rossonero, rimane rammarico e consapevolezza di aver giocato una grande gara, senza però aver trovato una vittoria che sarebbe risultata importantissima per il percorso in campiona …

02:32

26 Feb 2024

Vai alla Fonte Milan AC, il Diavolo Rossonero, News.it

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

