Retegui Fc Internazionale, Di Livio scettico, la dichiarazione: «Non lo vedo adatto ai SuperNerazzurri di Inzaghi. Muro Acerbi? Ho un pensiero chiaro» #Intervista #ULTIMORA #News

Retegui-Internazionale FC, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha commentato il possibile passaggio del calciatore in nerazzurro Ospite a TvPlay, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha parlato così del possibile arrivo di Retegui nel calciomercato Internazionale FC: PAROLE – «Retegui? Al momento non lo vedo titolare al Milan, alla Juve o all’Internazionale FC. Per me per un calciatore l’entusiasmo […]

L’articolo Retegui Internazionale FC, Di Livio scettico: «Non lo vedo adatto ai nerazzurri. SuperAcerbi? Ho un pensiero chiaro» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

