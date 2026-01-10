Repubblicani USA: cresce l’opposizione alla riclassificazione federale della cannabis

Negli Stati Uniti la riclassificazione della cannabis, che mira a spostarla da una categoria di massimo controllo a una meno restrittiva, si trova al centro di un acceso dibattito politico.

Mentre l’amministrazione federale sta considerando di spostare la cannabis dalla Schedule I alla Schedule III, un gruppo significativo di membri del Partito Repubblicano ha iniziato a esprimere dissenso, chiedendo che il processo venga bloccato o, quantomeno, rivisto.

Un fronte interno al GOP contro la cannabis meno controllata

La spinta alla riclassificazione — sostenuta da alcune figure sia nel governo sia nel settore imprenditoriale — punta a ridurre le restrizioni legali e ad ampliarne gli usi medici, ma trova resistenza tra repubblicani più conservatori.

Alcuni legislatori, preoccupati dagli effetti sociali e culturali di un allentamento delle norme, hanno avanzato proposte nell’ambito di disegni di legge che limiterebbero l’autorità dell’esecutivo di modificare la classificazione senza l’approvazione del Congresso.

Dibattito politico e implicazioni

Questo scontro interno al GOP riflette una frattura più ampia nella politica americana: da un lato, chi vede nella riclassificazione una modernizzazione inevitabile delle politiche sulle droghe; dall’altro, chi teme che una percezione di maggiore “normalità” della cannabis possa tradursi in effetti negativi sulla salute pubblica e sulla sicurezza.

Il dibattito non riguarda soltanto aspetti giuridici, ma tocca temi di ordine pubblico, percezione culturale e priorità istituzionali.

Cosa significa per il futuro della cannabis negli USA

Se l’opposizione repubblicana dovesse ottenere successo nel bloccare o ritardare il processo di riclassificazione, le prospettive per una riforma federale delle norme sulla cannabis potrebbero subire un rallentamento significativo.

Questo scenario manterrebbe lo status quo, con la pianta ancora trattata come altamente pericolosa a livello federale, nonostante decine di Stati abbiano già adottato normative più permissive.

Prospettive per il futuro

La battaglia politica intorno alla cannabis negli USA non è soltanto un capitolo legato alle leggi sulle droghe: è una vera e propria partita istituzionale che coinvolge equilibri di potere, alleanze trasversali e visioni diverse di società.

Mentre alcuni repubblicani spingono per mantenere un approccio rigido, altri membri del Congresso auspicano a una modernizzazione normativa che possa allineare il diritto federale alle realtà già esistenti in molti Stati.

La decisione, che potrebbe arrivare nei prossimi mesi, sarà un indicatore importante di come evolverà la politica americana sulla cannabis e di quanto profondamente si intreccino questioni di politica interna, economia e cultura pubblica.

Investigative Journalist – FreeWeed Associated Press